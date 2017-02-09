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Dünya

Pentagon: NATO müttefikimiz Türkiye ile Suriye konusunda olumlu yönde bir ilerleme var

"Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda özellikle de el-Bab civarında artan bir iş birliği söz konusu"

09 Şubat 2017 09:26

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) sözcülerinden Eric Pahon, Türkiye ile ABD arasında Suriye konusunda olumlu yönde ilerleyen bir ilişki olduğunu belirterek "Müttefikimiz Türkiye’yi değerli bir ortak olarak görüyoruz" dedi.

Pentagon’da Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) masasında görevli sözcülerden Pahon yaptığı açıklamada, başta el-Bab olmak üzere IŞİD'in Suriye’nin kuzeyinden temizlenmesine yönelik uzun zamandır Türk ve Amerikan yetkilileri arasında görüşmeler olduğunu hatırlatarak "Türkiye ile ABD arasında son zamanlarda özellikle de el-Bab civarında artan bir iş birliği söz konusu. Dolayısıyla NATO müttefikimizle Suriye konusunda olumlu yönde bir ilerleme var.” diye konuştu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, artan iş birliğinin “aylardır devam eden görüşmelerin seyriyle paralellik gösterdiğini” ifade eden Pahon, daha önce Washington’un Türkiye’nin el-Bab'a yönelmesini istememesine karşın şimdi Türkiye destekli güçlerin şehri almasına destek vermesinin bu olumlu yönde ilerlemenin göstergesi olduğunu kaydetti.

"Müttefimiz Türkiye'yi değerli bir ortak olarak görüyoruz"

Pahon, “Biz müttefikimiz Türkiye’yi değerli bir ortak olarak görüyoruz. Bu görüşmeler (Türkiye ile ABD arasında devam eden görüşmeler) Türk kuvvetlerine daha çok ve daha yerinde destek vermemizi sağladı.” ifadelerini kullandı.

Bu olumlu ilerlemede ABD Başkanı Donald Trump’ın göreve başlamasının etkisi olup olmadığı yönündeki sorulara cevap vermekten kaçınan sözcü, Beyaz Saray’ın Pentagon’dan 30 gün içerisinde IŞİD ile mücadele stratejisini gözden geçirme ve yeni seçenekler sunma talebine yönelik ise “Orada söz konusu olacak bir stratejinin içerisinde elbette ki Türkiye olacaktır çünkü Türkiye orada IŞİD ile mücadele eden bir ortak. Ancak şu anda duyurulmaya hazır bir plan yok.” dedi.

Pentagon’un 30 gün sonunda nasıl bir raporla Trump’ın karşısına çıkacağıyla ilgili detaylı bilgiye sahip olmadığını ifade eden Pahon, Türkiye ile yapılan görüşmelerin söz konusu rapora katkı sağlayabileceğini dile getirdi.

Türkiye, ABD'nin IŞİD ile mücadeleyi bahane ederek YPG'ye yardım edilmesine uzun süredir itiraz ediyor. Geçen haftalarda Pentagon'un, Suriye Demokratik Güçlerine (SDG) zırhlı araç vermesi Ankara ile Washington arasındaki ipleri daha da germişti. Ancak Pentagon araçların SDG'nin Suriye Arap Koalisyonu koluna gittiğini savunarak araçların verilmesi kararının eski Başkan Barack Obama tarafından alındığını duyurmuştu.

Obama'dan görevi 20 Ocak'ta devralan Trump'ın Suriye'de PYD'ye yönelik nasıl bir strateji izleyeceği merak konusu.

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ABD Savunma BakanlığıEric Pahon

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