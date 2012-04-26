Pentagon İslam dersini kaldırdı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), subaylara İslam konusunda verilen dersi, İslam karşıtı içeriğe sahip olması nedeniyle kaldırdı

Bakanlık sözcüsü Yüzbaşı John Kirby, Virginia'daki bir üste okutulan dersin, ABD'nin İslam ile savaşta olduğunu öne süren bir sunuşa sahip olması başta olmak üzere çeşitli nedenlerden ötürü kaldırıldığını söyledi.

Kirby, "İslam'ın ve İslamcı Radikalizm'in Perspektifleri" adlı dersin kaldırılmasına sebeb olan diğer nedenler konusunda ise ayrıntılı bilgi vermedi.

John Kirby, Amerikalı yetkililerin, ABD'nin, İslam dininin amacını çarpıtan teröristlerle savaşta olduğunu vurguladıklarını da sözlerine ekledi.