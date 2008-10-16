Pentagon işkenceyi resmen yasakladı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), tutuklulara yönelik şiddet içeren sorgulama tekniklerini resmen yasakladı



Yetkililer, Pentagon'un özellikle "Çin işkencesi" yöntemlerinden yola çıkarak geliştirilen sorgulama tekniklerinin kullanılmasını yasaklamak amacıyla tutuklulara yönelik sorgulama talimatını gözden geçirdiğini açıkladı.



Bazı gözlemciler, 11 Eylül saldırılarından sonra Küba'daki Amerikan üssü Guantanamo'daki tutukevlerinde çok yaygınlaşan tekniklere temel teşkil eden tekniklerin, daha ziyade pilot ve havacı mürettebat ile esir düşme riski ve sahip olduğu bilginin değeri yüksek askeri personelin devam ettiği, kısa adı SERE olan, "direnme, kaçma, hayatta kalma" programından esinlendiğini belirtiyor.



Pentagon'un tutuklanan kişilerin sorgulanmalarına ilişkin 9 Ekim 2008 tarihli yönergesinde, "SERE programı tekniklerinin tutuklu birine ya da Savunma Bakanlığı görevlilerinin kontrolünde bulunan ya da bakanlık altyapılarından birinde tutulan birine uygulanması yasaktır" ifadesi yer alıyor.



SERE programı, Amerikan ordusu tarafından Kore Savaşı'ndan (1950-1953) sonra düşman tarafından ele geçirilen pilot ya da diğer askeri personelin tutukluluk koşullarında hayatta kalması için eğitilmesi için geliştirildi.



Pilotlar, Amerikan ordusunun esirlere uyguladığı tekniklerin aynısına dayanmayı öğreniyordu. Her çatışmadan sonra da programa yeni teknikler dahil edildi. Bunlar arasında, suya batırma (waterboarding), çırılçıplak soyma, tecrit, yüze ve karın bölgesine tekme, uykudan uyandırma gibi işkenceler bulunuyor. Körfez Savaşı'ndan sonra, bu tekniklere cinsel şiddet de girdi, ancak eğitimde fazla ileri gidildiği yönündeki şikayetler nedeniyle bu teknik terk edildi. (AA)

