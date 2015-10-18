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Dünya

Pentagon: Horasan Grubu'nun lideri öldürüldü

El Kaide bağlantılı Horasan Grubu'nun lideri Sanafi el- Nasr olarak biliniyordu

18 Ekim 2015 20:22

ABD öncülüğündeki Koalisyon'un Suriye'nin kuzeybatısında düzenlediği hava saldırısında El Kaide bağlantılı Horasan Grubu'nun lideri Sanafi el- Nasr'ın öldürüldüğü açıklandı.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ABD Savunma Bakanı Ashton Carter, "Operasyonla Horasan Grubu'nun ABD ve müttefiklerine yönelik saldırı planları ortadan kaldırılmıştır" dedi.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Horasan Grubu'nu, "militan yetiştirme, savaşçı ve para akışına yardımcı olma, ABD ve Batılı hedeflere saldırılar planlama faaliyetlerini içeren bir geçmişi paylaşan Nusra Cephesi ve çekirdek El Kaide'ye bağlı aşırıcılardan oluşan şebekeye verilen ad olarak" tanımlamıştı.

 

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