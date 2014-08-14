Pentagon: Ezidileri tahliye operasyonu düşük olasılık

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Şengal'deki evlerini eski adı IŞİD olan İslam devleti örgütü tehdidi nedeniyle terk eden Ezidileri mahsur kaldıkları dağdan kurtarmak için ayrıca bir tahliye operasyonunun olası olmadığını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Pentagon'dan yapılan açıklama yaklaşık 20 Amerikan özel kuvvet askerinin Şengal dağına giderek Ezidilerin durumunu inceledikten sonra geldi. Pentagon'un açıklamasında, "Şengal dağında mahsur kalan Ezidilerin sayısı korkulduğu kadar fazla değil. Binlercesi neredeyse her gece helikopterlerle düzenlenen tahliye operasyonlarıyla kurtarılmış durumda. Hâlâ dağda bulunanların sağlık durumu ise iyi. Havadan atılan insani yardımlara düzenli olarak erişebiliyorlar" denildi.

Pentagon, tüm bu değerlendirmelerin ardından bir tahliye operasyonunun "muhtemel olmadığını" açıkladı. Ancak ABD'nin bölgedekilere insani yardım sağlamaya devam edeceği de açıklamada yer aldı. Çarşamba gecesi ABD'nin Irak'a keşif görevi için gönderdiği askerler binlerce Ezidi'nin mahsur kaldığı Şengal dağına ulaşmış ve askerlerin mahsur Ezidilerin nasıl kurtarılabileceği konusunda incelemeler yaptığı belirtilmişti.

Associated Press haber ajansına konuşan Pentagon'dan bir yetkili, Şengal dağına giden ABD'lilerin özel kuvvetlerden olduğunu söylemiş ve sadece 'keşif' görevini yerine getirdiklerini vurgulamıştı.

20'ye yakın ABD'li askerin Şengal dağına çıktığında İslam devleti örgütünden militanlarla karşılaşmadığı da belirtildi. ABD askerleri keşif görevinin ardından Erbil'e geri döndü.

Binlerce Ezidi kaçtı

İslam devleti örgütünün Suriye ile Irak sınırında bulunan Şengal'i ele geçirmesinin ardından binlerce Ezidi can güvenliği endişesiyle evlerini terk edip dağlara çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) yaptığı açıklamalarda mahsur Ezidilerin yiyecek ve su dahil en temel insani ihtiyaçlardan dahi mahrum olduğunu belirterek "İnsani bir kriz yaşanıyor" açıklamasını yapmıştı. ABD dün Erbil'e 130 askeri danışman gönderdiğini açıklamıştı.

Hava operasyonları sürüyor

İslam devleti örgütüne karşı ABD hava operasyonları da devam ediyor. ABD'nin insansız hava haraçlarının İslam devleti örgütüne ait mevizleri dün de bombaladığı açıklandı.

ABD özel kuvvetlerinin Şengal'e gitmesiyle birlikte İslam devleti örgütünün Irak'taki varlığını güçlenmesinden bu yana ilk kez ABD tarafından küçük çaplı bir kara operasyonu gerçekleştirilmiş oldu.