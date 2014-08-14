T24 LogoT24 Logo
Dünya

Pentagon: Ezidileri tahliye operasyonu düşük olasılık

Pentagon'un açıklamasında, 'Şengal dağında mahsur kalan Ezidilerin sayısı korkulduğu kadar fazla değil' ifadeleri yer aldı

14 Ağustos 2014 14:42

ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, Şengal'deki evlerini eski adı IŞİD olan İslam devleti örgütü tehdidi nedeniyle terk eden Ezidileri mahsur kaldıkları dağdan kurtarmak için ayrıca bir tahliye operasyonunun olası olmadığını söyledi.

BBC Türkçe’de yer alan habere göre, Pentagon'dan yapılan açıklama yaklaşık 20 Amerikan özel kuvvet askerinin Şengal dağına giderek Ezidilerin durumunu inceledikten sonra geldi. Pentagon'un açıklamasında, "Şengal dağında mahsur kalan Ezidilerin sayısı korkulduğu kadar fazla değil. Binlercesi neredeyse her gece helikopterlerle düzenlenen tahliye operasyonlarıyla kurtarılmış durumda. Hâlâ dağda bulunanların sağlık durumu ise iyi. Havadan atılan insani yardımlara düzenli olarak erişebiliyorlar" denildi.

Pentagon, tüm bu değerlendirmelerin ardından bir tahliye operasyonunun "muhtemel olmadığını" açıkladı. Ancak ABD'nin bölgedekilere insani yardım sağlamaya devam edeceği de açıklamada yer aldı. Çarşamba gecesi ABD'nin Irak'a keşif görevi için gönderdiği askerler binlerce Ezidi'nin mahsur kaldığı Şengal dağına ulaşmış ve askerlerin mahsur Ezidilerin nasıl kurtarılabileceği konusunda incelemeler yaptığı belirtilmişti.

Associated Press haber ajansına konuşan Pentagon'dan bir yetkili, Şengal dağına giden ABD'lilerin özel kuvvetlerden olduğunu söylemiş ve sadece 'keşif' görevini yerine getirdiklerini vurgulamıştı.

20'ye yakın ABD'li askerin Şengal dağına çıktığında İslam devleti örgütünden militanlarla karşılaşmadığı da belirtildi. ABD askerleri keşif görevinin ardından Erbil'e geri döndü.

 

Binlerce Ezidi kaçtı

 

İslam devleti örgütünün Suriye ile Irak sınırında bulunan Şengal'i ele geçirmesinin ardından binlerce Ezidi can güvenliği endişesiyle evlerini terk edip dağlara çıkmıştı.

Birleşmiş Milletler (BM) yaptığı açıklamalarda mahsur Ezidilerin yiyecek ve su dahil en temel insani ihtiyaçlardan dahi mahrum olduğunu belirterek "İnsani bir kriz yaşanıyor" açıklamasını yapmıştı. ABD dün Erbil'e 130 askeri danışman gönderdiğini açıklamıştı.

 

Hava operasyonları sürüyor

 

İslam devleti örgütüne karşı ABD hava operasyonları da devam ediyor. ABD'nin insansız hava haraçlarının İslam devleti örgütüne ait mevizleri dün de bombaladığı açıklandı.

ABD özel kuvvetlerinin Şengal'e gitmesiyle birlikte İslam devleti örgütünün Irak'taki varlığını güçlenmesinden bu yana ilk kez ABD tarafından küçük çaplı bir kara operasyonu gerçekleştirilmiş oldu.

 

ETİKETLER

pentagonezidişengalışidtahliyeırakdüşükoperasyon

İlgili Haberler

Dünya Ezidileri lideri: IŞİD karşısında sahipsiz bırakıldık

Mir Tahsin Beg, 'Ey dünya halkları. Ezidi halkı tarihten silinmek isteniyor. Buna müsaade etmek vicdanınıza sığar mı?' şeklinde konuştu

Silopi’ye kaçan Ezidiler: Keşke ölseydik de bunları görmeseydik

IŞİD'in Şengal'daki saldırılarından kaçarak Şırnak'ın Silopi ilçesine gelen Iraklı Ezidiler yaşadıklarını anlattı

IŞİD'den kaçan Ezidiler anlattı: Cesetlere basa basa dağdan indik

IŞİD'den kaçarak, dağlara sığınan binlerce Ezidi, YPG'nin açtığı güvenlik koridoruyla Suriye'ye geçirildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Sokakta yaşayan köpeklere sahip çıktı, harçlığını beslenmeleri için harcadı: İnsan...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İddia: "Lahiti çaktırmadan alın götürün" diyen AKP'li belediye başkanı videosu...

Ukrayna Ulusal Güvenlik Konseyi açıkladı: İran'da düşen uçakta Rus füzesi...

AKP Sözcüsü Ömer Çelik'ten Avustralya'ya deve çağrısı...

Erdoğan'dan geç evliliğe tepki: Genç yaşta evlenmiyorlar, çoğu 30'u aşkın...

Cumhuriyet'in Ege temsilcisinden Tuğçe Kazaz'a cinsiyetçi küfür! ...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24