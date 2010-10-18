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Dünya

PENTAGON BELGELERİN YAYINLANMAMASINI İSTEDİ WASHİNGTON (A.A)

18 Ekim 2010 23:17

-PENTAGON BELGELERİN YAYINLANMAMASINI İSTEDİ WASHİNGTON (A.A) - 18.10.2010 - Amerikan Savunma Bakanlığı Pentagon, medya kuruluşları ve internet sitelerinden, WikiLeaks sitesinin Irak savaşıyla ilgili yayımlayacağı belgeleri yayımlamamalarını istedi. Pentagon, WikiLeaks'ın yayınlayacağını duyurduğu gizli Amerikan savaş dosyalarının medya kuruluşları ve internet sitelerinde yer almamasını talep ederken, belgelerin çoğunluğunun savaş alanı raporları olduğu kaydediliyor. Bu arada Pentagon'un WikiLeaks'ın yayımlayacağını duyurduğu Irak savaşıyla ilgili 400 bin belgenin basın kuruluşlarına sızmasını önlemek için önlemler aldığı bildiriliyor. New York Times (NYT) gazetesi ile CNN televizyonu dün ABD Savunma Bakanı Robert Gates'in, Afganistan savaşına ilişkin gizli belgelerin Wikileaks'de yayımlanmasıyla ilgili değerlendirme mektubunu yayımlamıştı. Gates, belgelerde hiçbir hassas bilgi bulunmadığını, ancak ABD'ye yardım eden Afganlıların hayatını tehlikeye atabileceğini yazmıştı.

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