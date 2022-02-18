Pentagon: ABD ve Rusya savunma bakanları telefonda görüştü

Ukrayna krizinde gerilim sürerken ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ve Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun telefonda görüştüğü belirtildi.

Pentagon'dan yapılan açıklamaya göre, ABD Savunma Bakanı Austin, Rus mevkidaşına gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

Rusya, Ukrayna sınırındaki askerlerin bazılarının tatbikatlarını tamamlayıp üslerine geri çekildiğini söylerken ABD ve diğer Batı ülkeleri, geri çekilmeye ilişkin işaret olmadığını söylüyor.

Ukrayna ve ayrılıkçı gruplar ülkenin doğusunda karşılıklı "ateşkes ihlali" suçlamalarında bulunurken ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'nın sahte bir gerekçeyle yakın bir zamanda Ukrayna'ya saldırı düzenleyebileceğini söyledi.

Rusya, Ukrayna'yı işgal planı olduğunu reddediyor.

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