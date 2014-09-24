Pennsylvania Senatörü eşcinsel olduğunu açıkladı

ABD'de Salı günü, meclis üyeleri, Pennsylvania eyalet başkenti Harrisburg’da, eyaletin nefret suçu yasasında; lezbiye, gay, biseksüel ve transgender (LGBT) bireyleri koruma amaçlı bir genişletme yapmak için toplandılar. Bu toplantıda en dikkat çeken olay ise, Senatör Jim Ferlo'nun eşcinsel olduğunu açıklaması oldu.

Meclis üyeleri, yasanın yılın sonuna kadar eyalet başkanının masasına gelmesi için teklifte bulundular. Sonrasında ise, yasa tasarısını sunan Pittsburgh'lu Senatör Jim Ferlo doğaçlama biçimde sürpriz bir açıklama yaptı. “Yüzlerce insan benim eşcinsel olduğumu biliyor. Sadece, resmi bir açıklama yapmamıştım” diyen Ferlo, “Hiçbir zaman alnıma bir ilan tahtası asmam gerektiğini hissetmedim, ama eşcinselim. Artık bunları aşın. Bunu seviyorum, bu harika bir yaşam” şeklinde konuştu.

LGBT topluluğu için çok büyük bir önem taşıyan bu açıklamanın öncesinde, Philadelphia’da üç kişinin eşcinsel bir çifte saldırması nedeniyle dava açılmış, ancak suçluların cezası 'nefret suçu' kapsamına alınmamıştı.