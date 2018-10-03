Pennsylvania polisi, Fethullah Gülen'in evine gitti

Pennsylvania Eyalet Polisi, Fethullah Gülen'in yaşadığı yerleşkenin güvenlik görevlisinin kapının önündeki şüpheli gördüğü bir kişiye ateş açtığını ve söz konusu kişinin kaçtığını açıkladı.

Bugün erken saatlerde, polisin Gülen'in yerleşkesini çembere aldığı ve bölgede polis helikopterlerinin uçtuğu bildirildi. Polis, yerleşkenin önünde yaklaşık iki saat kaldıktan sonra ayrıldı.

Pennsylvania Eyalet Polisi, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, yerel saatle sabah 08:53'te (TSİ 15:53) adı Golden Generations Retreat Center (Altın Nesiller Dinlenme Merkezi) olan yerleşkede silah seslerinin duyulduğu yönünde gelen bir ihbar üzerine bölgeye gittiğini bildirdi.

Açıklamada, "Güvenlik personeli, güvenlik kapısının dışında şüpheli bir kişinin bulunduğu noktanın yakınlarına ateş açmış. Kimliği tespit edilemeyen kişi, bölgeden kaçmış. Güvenlik görevlilerinin bölgede yaptığı arama tamamlandı ve söz konusu kişi bulunamadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor" denildi.

Açıklamada, şüphelinin baştan aşağı koyu renk kıyafetler gitmiş, beyaz bir erkek olduğu belirtildi. Polis bir kişiyi yaraladığını da açıkladı.

Yerel BRC News13 kanalında çalışan gazeteci Nicole Walters, "Komşular, kendilerine evden çıkmamalarının söylendiğini ve (polisin) silah taşıyan, siyah kıyafetli bir adamı aradığını söyledi"yazdı.

Gülen'e bağlı vakıftan açıklama

Gülen, hakkında "laikliğe aykırı eylemlerden" dolayı açılan bir dizi davanın ardından Türkiye'den 1999 yılında kendi isteğiyle ayrılarak yerleştiği ABD'de halen Pennsylvania eyaletinde bulunan Golden Generations Retreat Center olarak bilinen yerleşkede yaşıyor.

ABD, Türkiye'nin 15 Temmuz darbe girişiminin bir numarılı şüphelisi olarak gösterilen Gülen'in iadesine olumlu yanıt vermedi.

'FETÖ'ye bağlı ABD merkezli Alliance for Shared Values adlı vakıf da konuyla ilgili bir açıklama yaptı.

Açıklamada, "Bugün sabah saat 08:30 silahlıymış gibi görünen bilinmeyen bir kişi, Fethullah Gülen'in uzun bir süredir yaşadığı Pennsylvania'nın Saylorsburg bölgesindeki dinlenme merkezine girmeye çalıştı. Güvenlik görevlisi de havaya ateş açarak yanıt verdi ve söz konusu kişi kaçtı" dedi.

Vakıf, dinlenme merkezi personelinin yürütülen soruşturmada eyalet polisine her türlü yardımı yaptığını söyledi.

Vakıf, söz konusu olayın geçen ay içerisinde Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın, Gülen Yapılanması'yla ilgili Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve diğer güvenlik kurumlarının "yurt dışında yürüttüğü operasyonlar" olduğu ve bunların "kararlıkla devam edeceği" yönündeki açıklamasından kısa bir süre sonra yaşandığına dikkat çekti.

Açıklamada, "ABD'li yetkili makamlara, Türkiye'yi hem burada ABD'de hem de diğer ülkelerde masum insanlara yönelik eylem ve tehditlerinden sorumlu tutmayı sürdürmeye çağırıyoruz" denildi.

Gülen'in ABD'deki sözcülerinden Alp Aslandoğan, Reuters'a yaptığı açıklamada, Gülen'in olay sırasında yerleşkenin içinde bulunan evinde olduğunu söyledi.

Aslandoğan, "İlk tepkisi bir an önce yetkililere haber verilmesi ve olayın açığa çıkarılması konusunda yetkili makamlarla her türlü işbirliğinin yapılması gerektiği yönünde oldu" dedi.

Olayı ilk yerel gazeteciler duyurdu

Gülen'in yaşadığı evin önündeki olay ilk olarak Pennsylvania yerel basınında çalışan gazetecilerin Twitter'dan attığı mesajlarla duyuldu.