Penisini rulmana sıkıştırdı 'şeytana uydum' dedi

T24 - Karaman’da 34 yaşındaki F.K değişik fanteziler denerken penisini çelik rulman’a sıkıştırdı.





Karaman’da bekar olarak yaşadığı öğrenilen F.K isimli şahıs evde tek olduğu sırada otomobil ve motosiklet tekerlerinde kullanılan ortası delik olan rulman ile mastürbasyon yaparken ereksiyon oldu.

Rulman yüzünden kan dolaşımı olmadığından dolayı rulman 8 saat F.K nın pesininde kaldı. Rulman’ı kendi uğraşlarıyla çıkaramayan F.K durumu arkadaşlarına söyledi. Arkadaşlarıyla Karaman Devlet Hastanesi’ne gelen F.K burada yapılan 2 saatlik bir cerrahi operasyon sonucunda rulman penisinden çıkarıldı.

Şeytana uydum diyen F.K Üroloji servisinde 1 gün yattıktan sonra taburcu edildi. F.K’nın pesininde zedelenmeler oluştuğu, dolaşım yollarının kapandığı ve işlev yeteneğini kaybettiği öğrenildi.

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