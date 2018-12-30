Penisini rulmana sıkıştırdı, imdadına itfaiye yetişti

Polonya'nın Świnoujście şehrinde yaşayan bir kişi, penisini arabasının rulmanına sıkıştırdı. 50 ila 60 yaşında olduğu tahmin edilen kişinin penisinden rulmanın çıkarılması için itfaiye çağrılmak zorunda kaldı.

Ladbible'ın yerel kaynaklardan aktardığına göre arabasının rulmanını penisine geçiren kişi, araba parçasını çıkaramayınca hastaneye gitmeye çalıştı. Doktorlar "ellerinde gerekli aletler" olmaması gerekçesiyle rulmanın çıkarılması için itfaiye çağırmak durumunda kaldı. İtfaiyeciler hastahaneye gelip hastanın penisinden rulmanı keserek çıkardı.

Rulmanın kesilmesi yaklaşık bir saat sürdü. Yerel kaynakların aktardığına göre hastanın penisine geçirdiği rulman sebebiyle kan akışı sağlanamadı ve hasta kangren tehlikesiyle karşı karşıya kaldı.

İtfaiyeciler, rulmanı adamın cinsel organından çıkardıktan sonra "penisin koyulmaması gereken yerler" hakkında bir konuşma yaptı.