Penisini koparan arkadaşını affetti!

T24 - Bulgaristan’ın Plovdiv kenti yakınlarında yaşayan Zaprian Lozanov (61), penisini kestiği için 6 yıl hapis cezası alan en iyi arkadaşı Lyubomir Todorov’u (43) bir kampanya düzenleyerek hapisten çıkarmayı başardı.





Olayın yaşandığı gün alkol alan Todorov arkadaşı Lozanov’un evinde gördüğü samuray kılıcıyla oynamaya başladı. Bir kaza yaşanacağını anlayan Lozanov, “dövüş sanatlarında uzman olduğunu” söyleyen Todorov’u engellemeye çalıştı. Bu sırada kılıcı arkadaşına doğru sallayan Todorov, Lozanov’un penisinin koparak düşmesine neden oldu. Yaşanan kazadan sonra hapis cezası alan Todorov’un serbest bırakılması için kampanya düzenleyen Lozanov, “İnsanlar ne kadar asil bir davranışta bulunduğumu söylüyor. Ama ben onun ameliyat paramı ödemesi için bir iş bulmasını istiyorum” diyor.



