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Sağlık

Penisin şekli kanser habercisi olabilir

Peyronie hastalarının kansere yakalanma oranı çok daha yüksek

03 Kasım 2017 14:08

Çeviri - Gonca Tokyol

Penis şekli ile mide, cilt ve testis kanserleri arasında bağlantı bulunduğunu belirten bilim insanları, ereksiyon sonrasında penisin kıvrılması olarak nitelendirilen Peyronie hastalığına sahip erkeklerde kansere yakalanma oranlarının çok daha yüksek olduğunu duyurdu.

Telegraph’ın haberine göre ABD’deki Baylor College’de, 1.5 milyondan fazla erkeğin katılımıyla gerçekleştirilen araştırma, ‘penil fibrozis’ adı da verilen hastalığa sahip erkeklerin testis kanserine yakalanma riskinin yüzde 40 daha fazla olduğunu ortaya koydu. Bu oranın mide kanserinde de yüzde 40 olduğu belirtilirken, Peyronie hastalarının cilt kanserine yakalanma riskinin ise yüzde 29 daha fazla olduğu ifade edildi.

Penil fibrosis hastalarının kanser riskine karşı yakından gözlemlenmesi gerektiğini ifade eden araştırmacılar, erken teşhisin önemine dikkat çekti.

"Cinsel hayatı ve üreme yeteneğini etkiliyor"

Aynı hastalıktan muzdarip bir baba-oğul üzerinde ileri genetik araştırmalar yapıldığını kaydeden Dr. Alexander Pastuszak, ikilinin ürolojik kanserlere zemin hazırlayan aynı gen setine sahip olduğunu tespit ettiklerini söyledi. Çalışmanın kanser araştırmaları açısından büyük öneme sahip olduğunu kaydeden Pastuszak, “Hastaların cinsel hayatlarını ve üreme yeteneklerini etkileyen bu durumun başka hastalıklarla da bağlantılı olduğunun ortaya konması, bu kişilerin yakından gözlemlenmesi gerektiği sonucunu ortaya koyuyor” dedi.

Birleşik Krallık Kanser Araştırmaları’ndan Emma Shields de bazı kanser türleriyle benzer riskler taşısa da Peyronie’ye tam olarak neyin sebep olduğunun bilinmediğini ifade etti

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