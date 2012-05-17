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'Penguen'deki yangını meçhul kişiler başlattı'

Yangında karikatürist Metin Üstündağ ve dergi çalışanı Ercan Genç yoğun dumandan etkilenmişti

17 Mayıs 2012 14:12

İstanbul Beyoğlu'ndaki Penguen dergisinin de bulunduğu dört katlı binada yaklaşık 10 gün önce çıkan yangının itfaiye ve polis raporları olayın kundaklama olduğunu ortaya çıkardı.

Penguen'in dün çıkan sayısında konuyla ilgili şu ifadelere yer verildi:

 
"Geçtiğimiz hafta dergimizde bir yangın atlattığımızı duyurmuştuk. Olayla ilgili olarak İtfaiye Müdürlüğü’nün raporu, yangının bir kaza değil, ‘kimliği meçhul kişi ya da kişilerce başlatıldığı’ yönünde. Olayın aydınlatılması ve sorumluların tespiti için savcılık da soruşturma açtı. Saldırının nedeni açığa çıkarsa bunu da okurlarımızla paylaşırız. Nedeni ne olursa olsun mizahımızın karşısında şiddet bulmak bizim için üzücü. Bizim bildiğimiz tek şey yazıp çizmek, okuyucumuzu biraz gülümsetebilmek. Geçmiş olsun dilekleri için okurlarımıza, dostlarımıza tekrar teşekkürler."

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