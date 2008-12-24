Penguen Canan Arıtman’ın ‘soy ağacını’ çizdi

Şükrü Elekdağ, Gül'ün annesinden özür diledi

Penguen dergisi bu hafta Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “annesinin etnik kökenine bakmak gerek” diyen CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman’ı kapak yaptı ve Arıtman’ın “soy ağacını” çizdi.1915 olayları için düzenlenen özür kampanyasını ‘düşünce özgürlüğü’ kapsamında değerlendiren Cumhurbaşkanı Abdullah Gül için “annesinin etnik kökenine bakmak gerek” diyen, Gül’ün “Müslüman ve Türk’üm” açıklamasından sonra da, “DNA’sına bakmak gerek” diye karşılık veren CHP İzmir Milletvekili Canan Arıtman bu hafta Penguen Dergisi’ne kapağına yerleşti.Penguen kapağında şu yoruma yer verdi:“Abdullah Gül’ün annesinin Ermeni olduğunu öne sürerek etnik köken tartışması başlatan CHP’li Canan Arıtman, Cumhurbaşkanı Gül’ün ‘Yüzyıllara dayanan aile geçmişimiz Müslüman ve Türk’tür’ açıklamasına ‘Önce Türk sonra Müslüman demesi gerekirdi’ şeklinde karşılık verdi. Hızını alamayan Arıtman, Osmanlı döneminden kalma nüfus kağıtlarına güvenilemeyeceğini ima edip ‘Günümüzde soy ağacı ancak DNA testleri ile geçerlik kazanır’ diyerek iyice saçmaladı.”