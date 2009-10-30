Penelope'den striptiz şov!

Penelope Cruz birçok ödüllü Hollywood yıldızının rol aldığı ‘Nine’ adlı müzikal filmde, baştan çıkarıcı rolüyle aradan sıyrılıyor.
İspanyol oyuncu dantelli eteği, fırfırlı iç çamaşırı ve yüksek topuklu ayakkabılarla sergilediği striptiz performansıyla dikkatleri çekiyor. Yönetmen Guido Contini’nin yaşamını ve etrafındaki kadınları anlatan filmde 35 yaşındaki yıldız, Daniel Day-Lewis’in canlandırdığı Contini’nin metresi rolünde. İddialı yapım kadrosunda Sophia Loren, Judi Dench, Nicole Kidman gibi dev kadın oyuncuları barındırıyor.Foto Galeri