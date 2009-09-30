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Penelope hamile mi?

Sevgilisi Javier Bardem ile Madrid'te jinekologdan çıkarken görüntülenen Penelope Cruz'un hamile olduğundan şüpheleniliyor.

30 Eylül 2009 03:00

Sevgilisi Javier Bardem ile Madrid'te jinekologdan çıkarken görüntülenen Penelope Cruz, hamile olduğunu ısrarla yalanlıyor.

Aldığı kilolar ve karnındaki şişlik yüzünden hamile olduğu söylenen İspanyol aktris Penelope Cruz, sevgilisi Javier Bardem ile Madrid’de bir jinekologdan çıkarken görüntülendi. Habere geniş yer veren ABD basını, 35 yaşındaki aktrisin, Victoria Beckham’ın da doğum yaptığı Ruber adlı kinikten çıkarken son derece heyecanlı olduğunu yazdı. Cruz ise hamile olduğunu ısrarla yalanlıyor.

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