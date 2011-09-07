-Penelope Cruz Saraybosna'da SARAYBOSNA (A.A) - 07.09.2011 - Oscar ödüllü ünlü oyuncu Penelope Cruz, film çekimlerine katılmak üzere Bosna-Hersek'in başkenti Saraybosna'ya geldi. Cruz, İtalyan yönetmen Sergio Castellitto'nun ''Venuto al Mondo'' adlı filminin, Saraybosna'daki tarihi Başçarşı'da 12-23 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan çekimlerine katılacak. Penelope Cruz'un bir Saraybosnalı ile evli İtalyan bir kadını canlandıracağı filmde, Bosna savaşından (1992-1995) sonra ''Gema'' adlı İtalyan kadının, oğluna babasının öldüğü yeri göstermek için Saraybosna'ya dönmesinin hikayesi anlatılıyor. Penelope Cruz'un yanı sıra filmde Emile Hirsch de rol alacak. ABD'li ünlü oyuncu Angela Jolie de geçen yıl Bosna savaşını konu alan ''Kan ve Bal Ülkesinde'' adlı filmin çekimlerinin bir kısmını Saraybosna'da yapmıştı.