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Yaşam

Penelope Cruz da Bosna'ya geliyor SARAYBOSNA (A.A)

02 Eylül 2011 19:22

-Penelope Cruz da Bosna'ya geliyor SARAYBOSNA (A.A) - 02.09.2011 - Angelina Jolie'den sonra Penelope Cruz da film çekimi için Bosna Hersek'e geliyor. İtalyan yönetmen Sergio Castellitto'nun ''Venuto al Mondo'' adlı filminin, Saraybosna'nın tarihi Başçarşısı'nda 12 ile 23 Eylül tarihleri arasında yapılması planlanan çekimlerine ünlü oyuncu Penelope Cruz'un da katılacağı belirtildi. Penelope Cruz, filmde, bir Saraybosnalı ile evli İtalyan bir kadını canlandıracak. Filmde, Bosna savaşından (1992-1995) sonra Gema adlı İtalyan bir kadının, oğluna babasının öldüğü yeri göstermek için Saraybosna'ya dönmesinin hikayesi anlatılıyor. Penelope Cruz'un yanı sıra filmde Emile Hirsch de oynuyor. Birkaç ay önce ''Kan ve Bal Ülkesinde'' adlı filminin çekimlerini tamamlayan ünlü oyuncu Angelina Jolie, yönetmenliğini üstlendiği ilk filmini Bosna Hersek'te yapmıştı.

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