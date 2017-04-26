Pendik'te üniversite servisinde patlama; 5 yaralı

İstanbul Pendik'te seyir halindeki özel bir üniversiteye ait serviste patlama meydana geldi. Nedeni henüz öğrenilemeyen patlamada 4'ü öğrenci, biri minibüs şoförü 5 kişi yaralandı.

Doğan Haber Ajansı'ndan (DHA) Cengiz Çoban'ın haberine göre, TEM Otoyolu'nun Sabiha Gökçen bağlantısı Aydınlı mevkisinde, özel bir üniversitenin öğrencilerini taşıyan minibüste henüz belirlenemeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği araç, bariyerlerin kenarında durabildi.

EYP ihtimalini

Polis, üniversite öğrencilerini taşıyan minibüste meydana gelen patlamada, el yapımı patlayıcı ihtimalini de değerlendiriyor.

"Kaza sonrası patlama" iddiası

Diğer bir iddia ise, servis minibüsünün önce kaza yaptığı sonra da patlamanın meydana geldiği belirtiliyor

Patlama sonrası minibüste büyük çapta hasar meydana geldi. Görgü tanıkları, patlama sesinin ardından minibüsten dumanların yükseldiğini belirttiler.

Geniş güvenlik önlemi alan polis, trafik akışını kontrollü olarak sağladı.