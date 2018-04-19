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PENDİK'TE TEM OTOYOLU ASFALT YENİLEME ÇALIŞMASINDA KAZA: BİR İŞCİ ÖLDÜ 

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA Pendik'te TEM Otoyolu'ndaki asfalt yenileme çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti

19 Nisan 2018 04:40

Haber-Kamera:Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA
Pendik\'te TEM Otoyolu\'ndaki asfalt yenileme çalışması sırasında geri manevra yapan hafriyat kamyonunun çarptığı işçi hayatını kaybetti. 
Kaza, Tem Otoyolu Edirne istikameti Viaport Alışveriş Merkezi mevkiinde saat 00.30 sıralarında meydana geldi. Karayolları ekiplerinin  asfalt yenileme çalışmasında iddiaya göre, Ömer Özdemir(50) hafriyat kamyonlarını asfalt sökücü iş makinesine yönlendirmeye çalıştığı sıraday yaşandı. 34 GJ 5021 plakalı hafriyat kamyonu geri geri manevra yaparken henüz bilinmeyen nedenle Özdemire çarptı.  Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Özdemir\'in hayatını kaybettiğini belirlendi. Özdemir\'in iş arkadaşları sinir krizi geçirdi. Olay yeri inceleme ekipleri kaza yerinde çalışma yaparken kazayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor. Ayrıca kaza nedeniyle yolun iki şerit trafiğe kapanırken araçların kontrollü olarak geçişine izin verildi. 


Görüntü Dökümü
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-Olay yeri
-Cesetten görüntü
-Yol çalışmalarından detay
-Sağlık ve polis ekipleri
-Hafriyat Kamyonu
-Özdemirin çalışma arkadaşları sinir krizi geçirmesi
-Trafikten görüntü
-Genel ve detaylar
 
 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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