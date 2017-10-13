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PENDİK'TE  SİLAHLI SALDIRI : 1 KIZ ÖĞRENCİ HAYATINI KAYBETTİ  (6)

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA  Pendik'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı

13 Ekim 2017 20:38

Haber-Kamera: Uğur AYAZSIN / İSTANBUL DHA 
Pendik\'te silahlı saldırıda 1 kız öğrenci hayatını kaybetti, yanındaki 2 erkek öğrenci ise yaralandı.
Olay saat 16.00 sıralarında meydana geldi.  Pendik  Güzelyalı Tren İstasyonu yakınında bir kişi, 1\'i kız 3 öğrencinin üzerine ateş açtı. Saldırıda kız öğrenci hayatını kaybetti.  Diğer 2 öğrenci ise yaralandı. Öğrenci olmadığı belirtilen 21 yaşındaki Mustafa Yetgin, polisten kaçarken yaklaşık 1 kilometre uzaklıktaki bir okula girerek saklandı. Burada bileklerini keserek intihar girişiminde bulunan saldırgan  gözaltına alındı. 

\"POMPALI TÜFEK İLE VURDU\"
Bir görgü tanığı, \"Arkadaşlarla buradan geçiyordum. Bir adam söylenip küfür ederek buradan geçiyordu. Bağıra bağıra köprünün oraya kadar çıktı. Ondan sonra okula gitti. Ben de okula gidecektim, bir arabanın içindeki kişiye \'sen benim eski çıktığım kızla nasıl çıkarsın?\' dedi. Çocuk da, \'bekle bekle\' dedi o anda ona sıktı. O anda kız ellerini yüzüne götürdü, kendini korumaya çalıştı. Oradaki kıza da vurdu, sonra diğer arkadaşlarına vurdu. Pompalı tüfek ile ateş etti\" dedi.
Bir başka görgü tanığı ise, \"Kırmızı bir araba durdu ben de yavaşlamak zorunda kaldım. Çocuk elinde pompalı tüfek ile araçtan indi. Genç bir çocuk. Kırmızı araba gitti, başladı buradaki çocuklara sıkmaya başladı. Peşpeşe 3\'üne sıktıktan sonra okula doğru gitti. Biz bekledik, kız çocuğuna baya müdahalede bulundular, ambulans 10 dakika sonra geldi\" diye konuştu.

Görüntü Dökümü:
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-Olay yerinden görüntüler
-Yerdeki ceset
-İncelemeler
-Okulun görüntüleri
-Görgü tanıkları ile röportaj
-Saldırganın fotoğrafıyla
-Olay yerinden görüntüler

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Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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