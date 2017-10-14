Pendik'te öldürülen lise öğrencisi Helin son yolculuğuna uğurlandı (geniş haber)

Cengiz ÇOBAN/İSTANBUL,(DHA) Pendik\'te öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı. Kadınların omuzladığı cenaze mezarlığa götürüldüğü sırada gergin anlar yaşandı.



Pendik\'te okul çıkışında Mustafa Yetgin (21) tarafından öldürülen lise öğrencisi 17 yaşındaki Helin Palandöken\'in cenazesi Adlı Tıp Kurumu\'ndan alındıktan sonra Tuzla\'daki Aydınlı Cemevi\'ne getirildi. Helin\'in tabutunu kadınlar taşıdı. Helin\'in üzerinde duvak bulunan tabutuna yakınları ve arkadaşları sarılarak gözyaşı döktü. Baba Nihat Palandöken ayakta durmakta güçlük çekti. Cenaze namazı kılındıktan sonra dua ve helallik alındı. Cenaze namazının ardından kadınlar ve arkadaşları kadına yönelik şiddeti protesto etmek için bir basın açıklaması yaptı.







ANNESİNİN YANINA DEFNEDİLDİ



Açıklamanın ardından tekrar kadınlar tarafından taşınan cenaze kalabalık eşliğindeki yakındaki Aydınlı Mezarlığı\'na götürüldü. Helin Palandöken, 5 yıl önce trafik kazasında hayatını kaybeden annesi Saadet Palandöken\'in mezarının yanında toprağa verildi.







CENAZE NAMAZI SONRASI GERGİNLİK



Öte yandan cenaze namazının kılınmasını ardından cenaze cemevinden çıkarıldığı sırada kalabalık ile bir sürücü arasında gerginlik çıktı. Cenazeye katılanlar sürücüye tepki gösterdi. Kalabalıkla sürücüsü arasında arbede çıktığı sırada bir kişi havaya ateş etti. Bunun üzerine cenaze katılanlar havaya ateş eden kişiye tepki gösterdi. Silahla havaya ateş açan kişi kalabalığın hedefi oldu. Araya girenler kalabalığı sakinleştirdi. Havaya ateş açan kişi de araya girenler tarafından uzaklaştırıldı.





ARKADAŞLARI OLAYI ANLATI



Bu arada cenaze törenine katılan Helin\'in arkadaşları olayı anlattı. Olaya şahit olan bir arkadaşı, \"Arabadan indi. \'Selam gençler\' diye bağırdı. Helin\'e 3 kurşun sıktı. İki sefer de Cemil\'e sıktı. Havaya ateş açtı, Deniz\'e denk geldi\" dedi.



Bir arkadaşı ise, \"Okula ve dershanesine çiçek yolluyormuş. Helin peşini bırakmasını istiyormuş\" diye konuştu.

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