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PENDİK'TE NİŞANLISINI REHİN ALAN ZANLI ADLİYEYE GETİRİLDİ

  Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA Pendik'te nişanlısını rehin alan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi

11 Eylül 2018 14:01

 

Haber-Kamera: Cengiz ÇOBAN-Yüksel KOÇ-İSTANBUL DHA
Pendik\'te nişanlısını rehin alan zanlı emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. 
Yenişehir Mahallesinde bulunan Melek Aknil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi\'nde meydana gelen olayda Umut D. birliğinden kaçtığını söyleyerek, aralarında kısa bir süredir sorun olduğunu iddia ettiği nişanlısı Hümeyra K\'yı rehin almıştı. Yaklaşık 1,5 saat süren müzakerenin ardından zanlı, polise teslim olmuştu. Gözaltına alınarak emniyete götürülen zanlı işlemlerinin ardından Kartal\'daki Anadolu Adliyesi\'ne getirildi. 

Görüntü Dökümü:
EK GÖRÜNTÜ
-Adliyeye girişi
GEÇİLEN GÖRÜNTÜ
-Adliyeye sevk edilmesi
-Olayla ilgili görüntüler


11.09.2018 - 09.44 Haber Kodu : 180911015

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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