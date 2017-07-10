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Yaşam

Pendik'te korkutan yangın

İtfaiye erleri yangına köpük ve tazyikli su ile müdahale etti. Yangını gören vatandaşlar sokağa döküldü

10 Temmuz 2017 14:28

Pendik'te iki katlı nalbur dükkanında yangın çıktı. Dükkan alev alev yanarken, yangına çok sayıda itfaiye ekibi müdahale ediyor.

Yangın, Pendik Kavakpınar Mahallesi Tandoğan caddesindeki 2 katlı bir nalbur dükkanının deposunda saat 09.00 sıralarında çıktı.Henüz belirlenemeyen bir sebeple depo kısmında başlayan yangın plastik borularla dolu nalbur dükkanını sardı. Yaklaşık 500 metrekarelik bir alana yayılan yangına müdahale etmek için çok sayıda itfaiye ekibi seferber oldu.

İtfaiye erleri yangına köpük ve tazyikli su ile müdahale etti. Yangını gören vatandaşlar sokağa döküldü. İş yerinin alev alev yanma anı ise amatör kameralar tarafından kaydedildi. Yanan plastik borular nedeniyle caddeyi siyah duman kapladı.

Yaklaşık 2 saatte kontrol altına alınan yangını söndürme çalışmaları devam ediyor. 

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