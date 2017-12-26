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Yaşam

Pendik Belediyesi'nin sokak hayvanlarına baktığı barınağı yıktığı hayvansever kendini öldürmeye çalıştı

"Belediyenin olsun dünya"

26 Aralık 2017 22:38

İstanbul Pendik’te sokak hayvanlarına baktığı evinin bahçesindeki barınak belediye ekiplerince yıkılan hayvansever, kendisini öldürmeye çalıştı. 

Kendi imkanlarıyla sokak hayvanlarına bakmak için evinin bahçesine barınak kuran vatandaşın yaptığı çitler, Pendik Belediyesi tarafından yıkıldı. Baktığı hayvanların açıkta kalmasının ardından yıkımın görüntülerini Facebook hesabından paylaşan vatandaş, “Herkes hakını helal etsin. Yaşamam için hiçbir sebep kalmadı, Pendik Belediyesi çocuklarımın yerini, evini, hayallerimi yok etti. Bir parça toprağı çok gördü. Herkese elveda, arkamdan duanızı esirgemeyin. Benim daha yaptıracak gücüm yok, daha kimseden de bir şey talep edemem, belediyenin olsun dünya.” ifadelerini kullandı.

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