Ekmek arası salamla karnını doyuran çocuğa 9 yıl hapis istemi

Adana'da, geçen ocak ayında evden kaçıp gece yarısı penceresi açık kafeye ısınmak için giren ve burada kaşar peyniri ile salam yedikten sonra gazoz içen 17 yaşındaki B.A. hakkında 'nitelikli hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etme' suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Mehmet Kaymak'ın Radikal gazetesinde yer alan haberine göre; Reşatbey Mahallesi’nde 23 Ocak günü meydana gelen olayda, iddiaya göre ailesiyle tartışan B.A. evi terk etti. Gece 02.00’a kadar sokaklarda dolaşan B.A., üşüyünce daha önce çalıştığı kafenin açık bırakılan penceresinden ısınmak için girdi. B.A. içerde acıktığı için de işyerinin buzdolabında bulunan yiyecekleri yedi. Karnını doyuran B.A.’yı sabah kafeyi açan işyeri sahibinin oğlu 16 yaşındaki M.T. uyurken yakaladı. B.A. önceden tanıdığı M.T.’ye "Kimseye bir şey söyleme" diyerek kafeden ayrıldı.

Olayı oğlundan öğrenen kafe işletmecisi 52 yaşındaki Hasan T., ambalajını henüz açmadığı kaşar peyniri ve salamın yendiğini, 5 kutu gazozun içildiğini belirleyip 20 liralık zararı olduğu iddiasıyla B.A. hakkında polise şikayetçi oldu.

'Evden kaçmıştım'

Polis tarafından evinde yakalanıp ifadesine alınan ve tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılan B.A. hırsızlık suçlamasını kabul etmedi. B.A. ifadesinde, "Evden kaçmıştım. Üşüyüp karnım acıkınca, daha önceden çalıştığım ve penceresi sürekli açık bırakılan kafeye girdim. Birkaç dilim kaşar peyniri ve salam yiyip bir kutu da gazoz içtim. Hırsızlık yapmadım" diye kendini savundu.

'Nitelikli hırsızlık suçlaması'

Soruşturmasını tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, olayla ilgili iddianame hazırladı. Adana 2’nci Çocuk Mahkemesi’nce kabul edilen iddianamede, B.A. hakkında ’nitelikli hırsızlık ve işyeri dokunulmazlığını ihlal etmek’ suçundan 9 yıla kadar hapis cezası istendi. İddianamede ceza verilirken yaşı küçük olduğundan dolayı indirim yapılması da istenen B.A.’nın yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.