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Penceredeki kadın resmi 73 yaşındaki Kübra Dolapçı'yı ünlü yaptı

İranlı Ressam, ‘Penceredeki Kadın’ isimli suluboya resim çalışmasıyla mansiyon ödülü aldı

11 Eylül 2017 12:45

Bornova Belediyesi’nin 2015 yılında Uluslararası Suluboya Ressamları Derneği ile birlikte düzenlediği Uluslararası Suluboya Festivali, 73 yaşındaki Kübra Dolapçı’ya ün getirdi. Festival kapsamında düzenlenen yarışmada İranlı Ressam Reyhan Ardakanian, ‘Penceredeki Kadın’ isimli suluboya resim çalışmasıyla mansiyon ödülü aldı.

Daha sonra yarışmaya katılan pek çok eser, Bornova Belediyesi’nin binaların kör cephelerini güzelleştirmek amacıyla başlattığı ‘Konuşan Duvarlar’ projesi kapsamında dış cepheleri süslemeye başladı.

İranlı Ressam Ardakanian’ın ‘Penceredeki Kadın’ isimli eserinde resmettiği Kübra Dolapçı da Büyük Çarşı girişindeki binanın dış cephesini süslemeye başladı. Resminin ilçe merkezindeki binanın dış cephesinde görülmeye başlamasıyla birlikte 73 yaşındaki Kübra Teyze de ünlü biri haline geldi.

Önceleri yakın çevresinin "Senin resmini gördük" diye yanına geldiklerini söyleyen Kübra Dolapçı, zaman geçtikçe çarşıda pazarda görenlerin “Siz duvardaki kadın mısınız" diye sormaya başladığını söyledi. Dolapçı, “Şimdi nereye gitsem ‘Siz duvarda resmi olan kadınsınız’ deyip sevgilerini gösteriyorlar. Herkes tanıyor artık beni" dedi. Kübra Dolapçı, Bornova Belediye Başkanı Olgun Atila’yı ziyaret ederek teşekkür de etti. Dolapçı, yapılış hikayesini anlattığı resmi duvarda ilk gördüğünde çok duygulandığını söyledi. (DHA)

 

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