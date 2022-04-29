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Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Erol’un ailesini ziyaret etti

29 Nisan 2022 21:55

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Irak’ın kuzeyinde düzenlenen Pençe-Kilit Operasyonu'nda şehit olan Uzman Çavuş Eyüp Erol’un İstanbul’da yaşayan ailesini ziyaret ederek anne Fatma Erol ve baba Yaşar Erol’a taziye dileklerini iletti.

Kılıçdaroğlu, Eyüp Erol’un annesi Fatma Erol ve babası Yaşar Erol ile yakınlarına başsağlığı diledi. Kılıçdaroğlu, "Başınız sağolsun, Allah rahmet eylesin, Allah başka acılar vermesin.... Evlat acısı zordur. Derler ya bizde 'Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın' diye. Allah sabır versin" dedi. 

kemal kılıçdaroğlu
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