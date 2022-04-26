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Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu

26 Nisan 2022 18:06

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bir askerin şehit olduğunu duyurdu. 

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, bugün teröristlerce yapılan roketatar saldırısı sonucu yaralanarak, hastaneye sevk edilen piyade sözleşmeli er Korkmaz'ın yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayıp şehit olduğu belirtildi.

Açıklamada, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz." ifadelerine yer verildi.

TIKLAYIN | MSB duyurdu: Pençe-Kilit operasyon bölgesinde bir asker şehit oldu

 

 

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