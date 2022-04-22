Pençe-Kilit operasyon bölgesinde 1 asker şehit oldu.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Uzman Çavuş Furkan Gök çıkan çatışmada yaralandı ve hayatını kaybetti.

Bakanlığın konuyla ilgili açıklaması şöyle:

"Pençe-Kilit operasyon bölgesinde, 22 Nisan 2022 tarihinde, teröristlerle çıkan çatışmada kahraman silah arkadaşımız P.Uzm.Çvş. Furkan GÖK yaralanmış, derhal hastaneye sevk edilmiş, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştur."