Penaltı mıydı, değil miydi?

Eski hakemlerden Metin Tokat'ın dün akşam oynanan maça ilişkin Milliyet gazetesinde yer alan hakem değerlendirmesi:



İlker Meral için çok kolay başlayan bir karşılaşmaydı. Arka arkaya gelen iki gole rağmen pozisyonlara çok uzak kalması ve iyi yer alamamasından dolayı, faul ve kart uygulamalarında hatalar yaptı. Son dakikada ceza alanı içinde Emre Aşık’ın Ömer Erdoğan’ın üzerine basarak yükseldiği pozisyona penaltı kararı vermeliydi. Ceza alanı dışında aynı tür hava topu mücadelelerine faul vermişti. Faul ve kart uygulamalarındaki tutarsız kararlarıyla tartışmalı bir yönetim ortaya koydu.



