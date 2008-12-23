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Spor

Penaltı dosyası

2008-2009 sezonunun 16 haftadan oluşan ilk bölümünde, hakemler toplam 33 kez penaltı noktasını gösterdi.

23 Aralık 2008 02:00


Turkcell Süper Lig'de 2008-2009 sezonunun 16 haftadan oluşan ilk bölümünde, hakemler toplam 33 kez penaltı noktasını gösterdi. Penaltı atışlarından 26'sı golle sonuçlanırken, 7'sinden ise gol sesi çıkmadı.

Turkcell Süper Lig'in ilk bölümünde Galatasaray, Gaziantepspor, Gençlerbirliği, Hacettepe ve Sivasspor 3'er penaltı ile en fazla penaltı vuruşu kazanan takımlar oldular.

Ligde bu sezon şimdiye dek Antalyaspor ve Konyaspor'un lehine penaltı kararı çıkmazken, bu 2 takımın yanı sıra kazandığı tek penaltıyı da Delgado ile gole çeviremeyen Beşiktaş, penaltı golü atamadılar.

5 penaltıyla aleyhine en fazla penaltı kararı verilen ekip olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi, bu vuruşların tümünü kalesinde gördü ve 5 golle ilk bölümün en fazla penaltı golü yiyen takımı olarak dikkati çekti.

16 haftalık sürede aleyhine penaltı kararı çalınmayan tek takım olan Gençlerbirliği'nin yanı sıra aleyhlerine çalınan 1'er vuruş gol olmayan Fenerbahçe ve Konyaspor da penaltı golü yemediler.

Trabzonspor 2 penaltı kaçırarak, ilk bölümde en fazla penaltı kaçıran takım unvanını aldı.

İlk bölümde hakemler yalnızca 12. ve 14. haftalarda penaltı kararı vermediler. Ligin 9. haftasında hakemler 6 kez penaltı kararı verirlerken, 6. hafta aynı zamanda, 6 golle en fazla penaltıdan golün kaydedildiği hafta olarak dikkati çekti. 2. haftada da hakemler penaltı noktasını göstermelerine karşın, gol sesi çıkmadı. 3. ve 16. haftalar, kaçırılan 2'şer atışla en çok penaltının gole çevrilemediği haftalar olarak kayıtlara geçti.

Galatasaraylı Milan Baros, Gaziantepsporlu Tabata ve Sivassporlu Mehmet Yıldız, ilk bölümde takımlarının kazandığı 3'er vuruşu da gole çevirerek, en fazla gole ulaşan penaltıcılar oldular. 

 TAKIM

LEHİNE

ALEYHİNE

 Ankaraspor

1/1

1/1

 Antalyaspor

0/0

1/1

 Beşiktaş

1/0

3/3

 Bursaspor

1/1

2/2

 Denizlispor

2/1

2/2

 Eskişehirspor

2/2

4/2

 Fenerbahçe

2/2

1/0

 Galatasaray

3/3

1/1

 Gaziantepspor

3/3

1/1

 Gençlerbirliği

3/2

0/0

 Hacettepe

3/2

2/2

 İstanbul B.Şehir Bld.

1/1

5/5

 Kayserispor

2/2

3/2

 Kocaelispor

1/1

1/1

 Konyaspor

0/0

1/0

 Ankaragücü

2/2

2/1

 Sivasspor

3/3

2/2

 Trabzonspor

3/1

1/1




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