PEN Yazarlar Derneği, tacize karşı "Onur Komisyonu" kuracak

PEN Yazarlar Derneği, "Edebiyat sektöründeki kadın yazar, çevirmen ve yayıncıların maruz kaldıkları tacizlere ve şiddete karşı önleyici ve onarıcı bir adalet sağlamak" amacıyla, sektörün bütün unsurlarını bir araya getiren bir Onur Komisyonu kurma kararı aldı.

Türkiye Yazarlar Sendikası, Çevirmenler Birliği, Türkiye Yayıncılar Birliği gibi kurumlara ortak çalışma çağrısı yapan PEN, komisyonun faile gerekli uyarıları yapmayı ve mağdura avukat, psikoterapist gibi ilgili mesleklerin gönüllü desteğini sunmayı hedeflediğini duyurdu.

PEN Yazarlar Derneği Yönetim Kurulu, komisyonun yola çıkış ilkesinin PEN Kadın Hakları Bildirgesi’ndeki "PEN gerek ev duvarları arasında, gerekse kamu alanında kadına yönelik tüm şiddet biçimlerinin tehlikeli sansür türlerine yol açtığı görüşündedir. Dünyanın her yerinde kültür, din ve gelenek çoğu kez insan haklarından üstün tutulmakta, kadın ve kızlara zarar vermeye yönelik birer gerekçe sayılmaktadır.

PEN açısından, bir insanı susturmak onun varlığını inkârdır. Bir tür ölümdür. Kadınlar yaratıcılık ile bilgi alanlarında her bakımdan özgürce davranamazsa insanlık eksik ve yoksun kalır." ifadeleri olduğunu belirtti.