PEN Türkiye Merkezi: Tutuklulukları utanç kaynağı

T24 - PEN Türkiye Merkezi Duygu Asena Ödülü, tutuklu bulunan Ayşe Berktay ile Büşra Ersanlı’ya verildi. PEN yöneticileri 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Berktay ve Ersanlı’yı ziyaret edecekler. Ödül töreni ise tahliye edilmelerinden sonra gerçekleştirilecek.

2012 PEN Duygu Asena Ödülü, KCK davası kapsamında tutuklu bulunan iki önemli aydına, Ayşe Berktay ile Büşra Ersanlı’ya verildi.

Tarık Günersel başkanlığında, Halil İbrahim Özcan, Sabri Kuşkonmaz, Ahmet Erözenci, Tülin Dursun, Zeynep Oral ve Mario Levi’den oluşan PEN Türkiye Merkezi Yönetim Kurulu’nun yaptığı açıklamada, ödülün Berktay ve Ersanlı’ya verilme gerekçesinin “insan haklarını savunmaları, kadınların bilinçlenmesine yönelik çalışma yapmaları, mağdurun yanında yer almaları, barış için yılmadan mücadele etmeleri” olduğu vurgulandı.

PEN Türkiye Merkezi’nden yapılan açıklamada, “Onların varlığı Türkiye için övünç kaynağı, pek çok başka aydın gibi tutuklu olmaları ise demokrasi açısından açıklanamayacak bir utanç kaynağıdır” denildi.

PEN Türkiye Merkezi’nin 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü’nde Berktay ile Ersanlı’yı ziyaret edeceği, ödül töreninin ise tahliye edilmelerinden sonra gerçekleştirileceği öğrenildi.

BDP İstanbul İl Yönetimi üyesi, çevirmen Ayşe Berktay, 4 Ekim 2011 tarihinde 9 ilde yapılan KCK operasyonunda gözaltına alınmış, tutuklu yargılanmak üzere Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’ne gönderilmişti. Marmara Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Büşra Ersanlı da aynı operasyonda gözaltına alınmıştı. Prof. Ersanlı da o tarihten bu yana Bakırköy Kadın Kapalı Cezaevi’nde tutuklu olarak yargılanıyor.

İlk adımını 1921’de Londra’da atan Dünya Yazarlar Birliği PEN, o zamandan beri edebiyatın bütün dillerde gelişmesi, ifade özgürlüğü ve dünya barışı için çalışan bir kulüpler federasyonu olma özelliği taşıyor. Dünya yazarlarının tanışma, tartışma ve dayanışma platformu olan PEN’in kurucuları arasında George Bernard Shaw ile H.G.Wells yer aldı. Günümüzde PEN Uluslararası Yönetim Kurulu ise şu isimlerden oluşuyor: Başkan John Ralston Saul (Kanada PEN), Genel Sekreter Hori Takeaki (Japon PEN), Sayman Eric Lax (Amerika PEN), Sylvestre Clancier (Fransa PEN), Tarık Günersel (Türkiye PEN), Marketa Hejkalova (Çek PEN), Philo Ikonya (Kenya PEN), Gilwon Lee (Kore PEN), Yang Lian (Bağımsız Çin PEN), Haroon Siddiqui (Kanada PEN).

Türkiye Merkezi 1950’de Halide Edip Adıvar’ın başkanlığında kurulan oluşumun kurucular arasında Ahmet Hamdi Tanpınar ile Sabri Esat Siyavuşgil de yer alıyordu. 12 Eylül darbesiyle kapanan PEN Kulübü daha sonra Yaşar Kemal’in başkanlığında hayata döndürülmüştü.