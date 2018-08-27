PEN: Annelerden korkmayın

PEN Türkiye Yazarlar Derneği, Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta buluşmasının yasaklaması ve müdahale edilmesiyle ilgili bir açıklama yaptı. Pen yaptığı açıklamada, "Cumartesi Anneleri’nin barışçıl 700. buluşmasına yapılan saldırıyı kınıyoruz. ‘Annelerden korkmayın’ çağrımızı yineliyor, tüm yetkilileri sağduyuya çağrıyoruz” dedi.

Cumartesi Anneleri’nin 700. hafta buluşmasına polisin sert müdahalesini kınayan PEN Türkiye Yazarlar Derneği, şu açıklamayı yaptı:

“Onlar ‘Beni bul anne’ çağrısına kulak verenler... Onlar 1995 yılından beri gözaltında, polis şiddetinde, gizli güçler elinde kaybedilen çocuklarının kemiklerini ve toprağını bulmaya çalışan ve adalet arayanlar... ‘ Cumartesi Anneleri’nin barışçıl 700. buluşmasına yapılan saldırıyı kınıyoruz. Bu buluşmaya dayanışma gösteren yazar, sanatçı ve görevlerini yapmaya çalışan gazetecilere yönelik kin ve nefreti kınıyoruz. Bu şiddetin, acz ve hukuksuzluk göstergesi olduğunun bilincindeyiz. ‘Annelerden korkmayın’ çağrımızı yineliyor, tüm yetkilileri sağduyuya çağrıyoruz”