'Pembe Tezkere' belgesel oldu

Emre Azizlerli'nin çektiği Türk ordusu ve gayleri konu alan "Pembe Tezkere" (The Pink Certificate) adlı belgesel BBC World'de yayınlıyor.

BBC, “Pembe Teskere” adlı belgeselde Türk ordusunun, eşcinselleri gay olduklarını ispatlamaya zorladığı belirtildi. "Homoseksüel olduğunu kanıtlamak küçük düşürücü sıkıntı çektiren bir iş” diyen BBC, Türk ordusunun gaylerden talep ettiği iddia edilen kanıtlara da vurgu yaparak, bir gayden, “kadın gibi giyinerek çektirdiği bir fotoğraf” başka bir gayden ise, “bir başka erkekle cinsel ilişkiye girdiği bir fotoğraf” istendiğini kaydetti.

İngiliz yayın kuruluşu BBC World’de çeşitli gün ve saatlerde yayınlanacak olan Emre Azizlerli’nin çektiği Türk ordusu ve gayleri konu alan “Pembe Teskere” (The Pink Certificate) adlı belgesele ilişkin, Türk erkekleri için askerlik hizmetinin zorunlu olduğunu belirtilerek, “Türk erkekleri sadece hasta, engelli ya da homoseksüel olduklarında zorunlu askerlikten kaçabilirler. Ancak homoseksüel olduğunu kanıtlamak küçük düşürücü sıkıntı çektiren bir iş” diye yazdı.

Haberde, Türk ordusuna gay olduğunu söyleyen ve diğer askere alınanlarla birlikte sağlık taramasından geçirilen, gerçek ismi gizlenen 20 yaşındaki “Ahmet” adını verdikleri gencin, “Bana futboldan hoşlanıp hoşlanmadığı mı, kadın kıyafetleri giyip giymediğimi ya da kadın parfümü kullanıp kullanmadığı mı sordular” ifadelerine yer verildi.

'Türk ordusu kadın elbiseli bir fotoğraf istedi'

Daha sonra aynı gençten “kadın gibi giyinerek çektirdiği bir fotoğrafının” istendiğini belirten BBC, gencin, “Bu talebi reddettim. Ancak kabul ettikleri başka bir öneri sundum” sözlerini yansıtarak gencin, Türk ordusuna başka bir erkekle öpüştüğü bir fotoğrafını verdiğini kaydetti.

Gencin kendisine homoseksüel olduğunu açıklayan “Pembe Tezkere” verilmesini umut ettiği iddiasında bulunan BBC, “Yıllar geçtikçe gay hayatı Türkiye’nin büyük şehirlerinde daha görünür olmaya başladı. İstanbul’da gay müşteriler için kafe ve kulüpler açılıyor ve Müslüman dünyasında tek olan, geçen yaz düzenlenen ‘Gay Gurur Yürüyüşü’ne şimdiye kadar en geniş katılım sağlandı” diye yazarak şöyle devam etti:

“Ancak Türkiye’de homoseksüellere karşı özel bir yasa olmasa da, gay olduğunu saklamayanlar orduda hoş karşılanmıyor. Aynı zamanda askerlik hizmetinden kaçınmak için homoseksüel olduklarını kanıtlamak zorundalar.”

BBC, “Gökhan” adını verdikleri başka bir gencin ise, kendisinden “açık bir şekilde bir başka erkekle cinsel ilişkiye girdiği yüzlerin belirgin olduğu bir fotoğraf istendiği ve fotoğrafta kendisinin pasif partner olarak görünmek zorunda olduğu” sözlerine yer verdi. Haberde, Gökhan’ın sunduğu fotoğrafların doktorlar tarafından tatmin edici bulunduğu ve Gökhan’a “Pembe Tezkere” verildiği ve Gökhan’ın askeri hizmetten muaf tutulduğu belirtildi.

'Gay erkekler disiplin problemleri yaratıyor'

BBC, Türk Ordusu’nun röportaj teklifini reddettiğini ancak Emekli General Armağan Kuloğlu’nun yorum yapmayı kabul ederek, ordudaki açık homoseksüel erkeklerin “disiplin problemleri” yaratacağı, aynı zamanda ayrı yatakhane, duş, eğitim alanlarının ayrı olmasını gerekli kılacağını söylediğini ileri sürdü.

ABD ordusunda son zamanlarda vazgeçilen “sormuyoruz sende söylemiyorsun” politikasının bir yansıması olarak, eğer erkekler homoseksüel olduklarını saklarlarsa askerlik görevlerini yapabileceklerini söyleyen Kuloğlu'nun, “Ancak biri gelip de gay olduğunu söylediğinde ordunun bu kişinin gerçekten gay olduğundan ve zorunlu askerlikten kaçmak için yalan söylemediğinden emin olması gerekiyor” dediği belirtildi.

Haberde, Türk ordusu hastanelerinin hala Amerikan Psikiyatri Derneği’nin 1968’den kalma belgelerini kendilerine rehber alarak homoseksüelliği bir hastalık olarak tanımladığı iddiasında bulunularak şu görüşleri ileri sürdü:

“Türkiye’de bazı kişiler kızgınlıkla gaylarin aslında şanslı olduğunu söylüyor. Askerlik hizmetini yapmamak için en azından bir seçenekleri var. Aylarını kışlalarda harcamak zorunda değiller ya da Kürt militanlarına karşı savaşmayla karşı karşıya kalmayacaklar. Ancak, gay olduğunu saklamayan erkekler için hayat kolay olmaktan çok uzak olabilir. Türkiye’de iş başvurularında askerlik görevi sorusu çok olağan.”