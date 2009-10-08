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Dünya

Pembe taksi modası Meksika'ya sıçradı

Pembe taksi furyası, Meksika’nın Puebla kentine de sıçradı.

08 Ekim 2009 03:00

Dünyada Londra, Tokyo, Dubai gibi dev şehirlerde yayılan “pembe taksi” furyası, Meksika’nın Puebla kentine de sıçradı.

Fotoğrafçının objektifine yakalanan karede yepyeni 35 pembe taksi, Puebla sokaklarında turlamak için hazır bekliyor. Sadece kadınlar tarafından kullanılan ve özel güvenlik sistemleri bulunan şeker pembesi arabalar, kâr amacı gütmeyen bir kuruluş olan “Pink Ladies” tarafından bulunan bir fikrin ürünü. Araçları kullanabilmek içinse “Pink Ladies” kulübüne küçük bir meblağ karşılığında üye olmak yeterli.

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