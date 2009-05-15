Son 6 yılda 200 milyon dolarlık mücevher çalan uluslararası Pembe Panter şebekesinin 2 üyesinin yakalandığı bildirildi.



İnterpol'den yapılan açıklamada, Paris'te geçen hafta yakalanan iki kişinin adlarının Nicolai Ivanovic (36) ve Zoran Kostic (38) olduğu belirtildi.



Açıklamada Paris'teki tutuklamanın, Fransız ve İsveç polisinin işbirliği ile mümkün olduğu kaydedildi.



Yakalanan şüphelilerin milliyeti konusunda bilgi verilmedi.



Pembe Panter şebekesi 2003 yılında Londra'nın zengin Mayfair mahallesindeki ilk soygunundan bu yana 20 kadar ülkede 120 kadar lüks mağazadan toplam 200 milyon dolarlık soygun yaptı.



Soyguncuları yakalamak için özel bir ekip kuran İnterpol, şebekenin 200 kadar üyesinin çoğunun askeri deneyimi olan Sırbistan vatandaşları olduğunu düşünüyor.



Soygun şebekesine "Pembe Panter" lakabı, 2003'deki soygundan sonra İngiliz polisi tarafından, 1960'lardaki Pembe Panter filmlerindeki güler yüzlü centilmen mücevher hırsızlarına atfen takıldı.

