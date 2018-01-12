Pembe Panter çetesinden Baltalı soygun; 4.5 milyon Euro değerinde mücevher çaldılar

Paris'te Pembe Panter adlı çetenin maskeli 5 üyesi, ellerinde balta ile Ritz Otel'e baskın yaptı. Vitrinlerdeki 4.5 milyon Euro değerindeki mücevherleri çalan çete üyelerinden 3'ü yakalandı.

Takvim'de yer alan habere gör görgü tanıkları Yugoslavya kökenli ve eski askerlerden oluşan suç örgütünün 5 üyesinin, ellerinde baltalarla maskeli halde otele girdiğini belirtti. Müşterilerin şaşkın bakışları altında vitrinleri paramparça etti. Yaklaşık 4.5 milyon Euro değerindeki mücevherleri alıp kaçmaya başladı. Soyguncular, kaçarken de çevreye ateş açtı. Güvenliğin ve kalabalığın yoğun olduğu saatlerde meydana gelen soygun büyük paniğe neden olurken, polis hemen alarma geçti. Soygunculardan 3'ünü kıskıvrak yakaladı. Ancak altınları taşıyan çetenin iki üyesi izini kaybettirmeyi başardı. Polis şimdi bu soyguncuyu ele geçirmek için operasyonlara başladı.

Suç şehri son 10 yılda 40 milyonluk soygun yapıldı

2006'da yine Ritz'in yakınında 6 milyon euro'luk bir başka soygun kayıtlara geçti. Yine 2016'da Kim Kardashian, aynı bölgede lüks bir rezidansta silahlı soyguna maruz kaldı. İddialara göre, Kardashian'ın 9 milyon euro'luk mücevheri çalınmıştı. Soygunculardan biri bisikletle kaçarken çok değerli bir mücevheri düşürmüş, saatler sonra sokakta bulunmuştu. Çete üyelerinden birinin Kardashian'ın şofrü olduğu belirlenmişti.

Paris'te mücevher soygunu çetesinin kurbanı olan Kardashian, uzun süre olayın şokunu atlatamamıştı. Hatta soygunu anlatırken, sürekli ağlamıştı.

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