Pembe Köşk'te Atatürk fotoğrafları sergisi

"Pembe Köşk" olarak bilinen İsmet İnönü Evi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla yarından itibaren ziyarete açılacak.



İnönü Vakfı Başkanı Özden Toker, yaptığı yazılı açıklamada, İsmet İnönü Evi'nin yarından itibaren 23 Kasıma değin her gün 10.00-12.00 ve 13.00-17.00 saatleri arasında okulların ve halkın ziyaretine açılacağını bildirdi.



Pembe Köşk'ün yılda iki kez ziyarete açıldığını ve her seferinde Cumhuriyet ile ilgili değişik konuların işlendiğini kaydeden Toker, bu sene Pembe Köşk'te "Ölümünün 70. Yılında Eşsiz Kahraman Atatürk" adı altında Cemal Işıksel'in fotoğraflarının da sergileneceğini belirtti.



Ulu Önder Atatürk'ün hayatının, değişik ortamlar ve şartlarda çekilen fotoğraflarıyla herkesin gözleri önünde canlanacağını ifade eden Toker, her bir karesi gençlere öneri, mektup yerine geçebilecek duygu dolu bu fotoğrafların Ata'yı evlerin bir ferdi, yakını, büyüğü olarak yakından tanıma olanağı sağladığını kaydetti.



Toker, "Ayrıca, çok konuşulan, fakat çok az bilinen Atatürk-Latife Hanım birlikteliği üzerinde biraz duralım istedik. Her zamanki gibi gerçek anılara, yazışmalara, nesnelere dayanarak bir masal alemini canlandırmaya çalıştık" dedi.



Sergide ayrıca çağdaş Türk ailesine örnek olan İsmet-Mevhibe İnönü çiftinin yaşantılarından kesitlerin de sunulacağını aktaran Özden Toker, Atatürk'ün adının ilk defa bütün dünyada duyulmasını sağlayan Çanakkale Savaşı ile Boğazlar ve sınırlar politikasının güncel konular olmaya devam ettiğini, bu konularda da iki ayrı söyleşiye yer verileceğini kaydetti.



Bu kapsamda, Turgut Özakman tarafından 25 Ekim'de "Yakın Tarihimiz", 15 Kasım'da da Dr. Bilal Şimşir tarafından "Lozan Sonrası Boğazlar, Sınırlar ve Hatay" adlı birer konuşma yapılacak.