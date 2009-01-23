Pembe Ergenekon!

Ergenekon operasyonun 11’inci dalgasının ardından ulusalcı kimliğiyle bilinen Yeniçağ gazetesi bugün ilginç bir protesto gerçekleştirdi. Gazete iki birinci sayfa hazırlayarak, Ergenekon operasyonlarını protesto etti.



Yeniçağ logosunun altına ‘Dünyayı pembe okuyun’ yazarak sürmanşette “Ne yani, böyle mi olsun istiyorsunuz!” diyerek Bülent Ersoy ve Cemil İpekçi ile ilgili haberlere yer verdi. Manşetinde Barack Obama ve eşinin dansı esnasında çekilmiş bir fotoğraf kullanan gazete ‘İyi ki varsın Amerika’ yazdı. Amerika yazısı ABD bayrağı gibi dizayn edildi.



Kahvaltı bekâreti koruyor



Birinci sayfadaki ekonomi haberlerinde ise ‘Maserati, krizi fena solladı’ ve ‘Ekmek fiyatı ucuzladı’ diyen gazete ‘Türkiye’nin kurtuluşu Avrupa Birliği’nde’ başlığıyla verilen habere ‘AB liderleri Brüksel’de Erdoğan ile bir araya gelebilmek için yarıştı. Liderler Türkiye’ye övgü yağdırdı’ spotunu kullandı. ‘Kahvaltı bekâreti koruyor’, ‘Meme kanserine çay ilacı’, ‘Beyaz giyme söz olur’ gibi haber başlıklarını birinci sayfasında kullanan Yeniçağ, Yeni Şafak yazarı Fehmi Koru’yu da ‘Misafir Kalem’ olarak ağırladı.



Fehmi Koru’nun kaleminden ‘İyi şeyler oluyor’ başlığını kullanan gazete birinci sayfada kısa bir yazıya yer verdi.



Atatürkçülerin televizyonu



Yeniçağ’ın yapılan operasyonları protesto içi hazırladığı bu birinci sayfadan sonra asıl birinci sayfasında ise ‘Son durumun özeti’ manşetinde “Ümraniye dalgası devam ediyor. Polis, ABD ve AB karşıtı yayınlarıyla öne çıkan ART’ye baskın düzenledi: Kurumun Onursal Başkanı Mustafa Özbek gözaltına alındı’ spotunu kullandı. Üst manşette ‘Atatürkçü gazetecilerin televizyonu’ başlığıyla Hulki Cevizoğlu, Emin Çölaşan ve Mustafa Balbay’ın fotoğraflarıyla bir habere yer verildi.



Gözaltına alınan Özbek’in sözlerine yer veren gazete CHP lideri Deniz Baykal, Kamer Genç ve DSP Milletvekili Hasan Çelebi’nin açıklamalarını birinci sayfadan verdi.



Gazete ‘Bayide Yeniçağ kalmasın’ başlığıyla okurlarına bir de çağrı yaptı: ‘Milli Direnişin Kalesi Yeniçağ, güçlü kalemleriyle teslimiyete, küresel kuşatma ve dayatmalara karşı çıkıyor. Bu direnişte en büyük gücü sizlerden alıyor. Türk vatanına ve Türkiye Cumhuriyeti’ne sahip çıkma mücadelesinde Yeniçağ’ın sizlerin desteğine ihtiyacı var. Her gün 2 Yeniçağ alın. Her gün 1 arkadaşınızı Yeniçağ okuru yapın. Türkiye’nin Yeniçağ’a ihtiyacı var.’

