Pelosi: Ermeni iddiaları tanımanın vakti geldi

ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi, ABD'nin, Ermeni iddialarını tanımasının zamanının çoktan geldiğini öne sürdü.



ABD Temsilciler Meclisi'nin çalışma binalarından Cannon'da, Ermeniler tarafından, 1915'teki olayların yıldönümü olarak kabul edilen 24 Nisan öncesinde bir anma töreni düzenlendi.



Törene katılan Pelosi, "tarih görmezden gelinirse geçmişten hiçbir zaman ders çıkarılamayacağını" kaydetti. Pelosi, "liderlik göstermeliyiz ki, bu insanlık trajedisi bir daha tekrarlanmasın" derken, Ermeni tezlerini tanımaya yönelik yaklaşımın "kafadan değil kalpten çıktığını" söyledi.



Pelosi, Ermeniler'in iddialarının ilk defa 22 yıl önce önüne kalın bir dosya olarak geldiğini belirtti ve anma törenine katılmasıyla ilgili olarak da, "bugün burada konuşmak benim ayrıcalığım ve onurumdur" dedi. Nancy Pelosi, Ermeni iddialarının tanınmasıyla, Amerikan değerlerinin onurlandırılacağını da savundu.



Doğu Amerika Ermeni Kilisesi Papazı Oshagan Choloyan ve ardından Amerika Ermeni kilisesi Papazı Vicken Aykazyan, anma töreninde dua okudular. 105 yaşında olduğunu söyleyen ve 1915'teki olaylardan kurtulduğunu savunan bir kaç kişi de salonda yer aldı.



Temsilciler Meclisi çoğunluk lideri Steny Hoyer de anma töreninde konuştu ve ABD Başkanı Barack Obama'yı, iddiaları tanımaya davet etti. Hoyer ayrıca, ABD Kongresi'ndeki tasarıyı desteklediğini de söyledi.



Demokrat Parti California Milletvekili Brad Sherman da törendeki konuşmasında, "Türkiye geçmişini tanımazsa hiçbir zaman modern bir ülke ve ABD'nin gerçek bir dostu olamayacaktır" görüşünü savunarak, ABD'nin Ermeni iddialarını tanıması gerektiğini söyledi. Sherman, "bunu sadece Ermeni halkı için değil, aynı zamanda ABD'nin gerçekleri tanıdığını ve tehdit karşısında korkmadığını göstermek için yapmalıyız" iddiasında bulundu.



Demokrat Parti California Milletvekili ve Ermeni tasarılarının eskiden beri önde gelen destekçisi olan Adam Schiff de, Obama'nın senatör olarak "Ermeni davasında geçmişinin iyi olduğunu," ABD Başkanı olarak da aynı şekilde davranmasını beklediklerini söyledi. Schiff, Türkiye-Ermenistan yakınlaşması için de, "tarihi gerçekleri kabul etmezseniz, nasıl anlamlı bir uzlaşma elde edebilirsiniz" dedi. Tasarıların diğer bir önde gelen destekçisi Demokrat Parti New Jersey Milletvekili Frank Pallone de, her yıl anma töreni için toplandıklarını, ama iddialarla ilgili tasarıyı geçmişte Kongreden bir türlü geçiremediklerini ifade ederek, "Ama şimdi Washington'da yeni bir atmosfer, yeni bir Başkan var" dedi.



Ermenistan'ın Washington Büyükelçisi Tatoul Markarian da törende bir konuşma yaptı. Markarian, Ermenistan'ın, Türkiye ile diplomatik ilişkiler kurmaya, sınırın açılmasına hazır olduğunu, ilişkilerin normalleştirilmesini önemli gördüğünü hatırlattı. Markarian, ilişkilerin normalleştirilmesi için ön şart olmadığını belirtmekle birlikte, Ermenistan'ın, "iddiaların tanınmasıyla, ilişkilerde normalleşme arasında bir seçime zorlanmaması gerektiğini" söyledi. Tatoul Markarian, "bu bizim için tarihi bir adalet meselesi. Gelecekte soykırımları önlemek için ahlaki bir yükümlülüğümüz var. Ayrıca ABD'nin tanıması ise, bütün dünyaya en kuvvetli mesajı gönderecektir" diye konuştu.