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Pelin Karahan, yeni dizisi için 650 bin lirayı peşin aldı

Pelin Karahan, 13 bölüm parasını peşin aldı. Karahan, 'Yeter' dizisinde oynamak için bölüm başına 50 bin liraya anlaşmıştı

06 Ocak 2016 00:29

Oyuncu Pelin Karahan, yeni dizisinden 650 bin TL aldı. 'Yeter' dizisinde Yurdaer Okur ile kamera karşısına geçen Pelin Karahan düşük reytinglere karşı önlemini aldı. Pelin Karahan, 13 bölüm parasını peşin aldı.

Koliba Yapım’ın ATV için çektiği ‘Yeter’ dizisi için kamera karşına geçen Karahan, dizi de cerrah kocasının hayatını zehir ettiği ‘Aylin’ karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı.

Yeni Yüzyıl'dan Yıldız Altuntaş'ın haberine göre, yılbaşı gecesi seyirciyle buluşan dizi, reytinglerde 18’inci sırada kaldıu. Bölüm başına 50 bin lira aldığı öğrenilen Pelin Karahan, dizinin olası reyting başarısızlığına ise önceden önlem aldı. Ünlü oyuncu 13 bölümlük parayı 650 bin TL’yi peşin aldı.

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