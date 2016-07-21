Pelin Batu sosyal medyaya veda etti: Bu kadar kötülüğe dayanamayacağım

Pelin Batu, aldığı tehditler üzerine artık dayanamadığını açıklayarak sosyal medyada olmayacağını duyurdu.

Ülkede yaşanan ‘15 Temmuz darbe girişimi sonrasında verilen birlik olma mesajları sosyal medyada karşılıksız kalırken, Pelin Batu bu tepkilere isyan etti.

Ünlü isimler yaptıkları ve yapmadıkları için tepkilerin hedefi haline geldi. Sosyal medyada tepki çekenlerden biri de Pelin Batu.



Tehdit aldığını söyleyen Batu, Twitter’da kendisine yapılan saldırılara isyan etti. Bu kadar kötülüğe dayanamayacağını söyleyen ünlü oyuncu, Twitter’dan çıktığını duyurdu.



