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15 Temmuz Darbe Girişimi

Pelin Batu sosyal medyaya veda etti: Bu kadar kötülüğe dayanamayacağım

Tehditler aldığını söyleyen Pelin Batu, kendisine yönelik saldırılara isyan etti

21 Temmuz 2016 19:39

Pelin Batu, aldığı tehditler üzerine artık dayanamadığını açıklayarak sosyal medyada olmayacağını duyurdu.

Ülkede yaşanan ‘15 Temmuz darbe girişimi sonrasında verilen birlik olma mesajları sosyal medyada karşılıksız kalırken, Pelin Batu bu tepkilere isyan etti.

Ünlü isimler yaptıkları ve yapmadıkları için tepkilerin hedefi haline geldi. Sosyal medyada tepki çekenlerden biri de Pelin Batu.

Tehdit aldığını söyleyen Batu, Twitter’da kendisine yapılan saldırılara isyan etti. Bu kadar kötülüğe dayanamayacağını söyleyen ünlü oyuncu, Twitter’dan çıktığını duyurdu.

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