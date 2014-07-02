'Milliyet'ten tasarruf için çıkarıldığımı söylediler, ancak sadece ben kovuldum'

Milliyet gazetesindeki görevine son verilen köşe yazarı Pelin Batu, “Tasarruf nedeniyle işten çıkarıldığım belirtildi ama işten çıkarılan sadece benim” dedi.

Milliyet gazetesindeki işine son verilen Pelin Batu, T24'ün sorularını yanıtladı.

Gezi Parkı olaylarından bu yana gazeteye gitmediğini söyleyen Batu, “Tasarruf nedeniyle işten çıkarıldığım söylendi ama gazeteden kovulan tek kişi benim” dedi.

Karara şaşırmadığını da söyleyen Pelin Batu, “Kendimi bir kahraman ya da medya gazisi olarak görmüyorum. Ancak, insanın kendisini ifade etmesinin böylesine zorlaştığı bir dönemde, işime son verilmesi üzüntü verici” diye konuştu.

Milliyet'in Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı dönemde Derya Sazak ile Yurt gazetesinde çalışmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili olarak ise Batu, “Henüz kendisiyle bu konuyu konuşmadık. Ancak köy evime dönüp dinlenmek ve bir şeyler yazmak istiyorum” dedi.