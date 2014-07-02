T24 LogoT24 Logo
Gündem

'Milliyet'ten tasarruf için çıkarıldığımı söylediler, ancak sadece ben kovuldum'

Pelin Batu: insanın kendisini ifade etmesinin böylesine zorlaştığı bir dönemde, işime son verilmesi üzüntü verici

02 Temmuz 2014 16:49

Milliyet gazetesindeki görevine son verilen köşe yazarı Pelin Batu, “Tasarruf nedeniyle işten çıkarıldığım belirtildi ama işten çıkarılan sadece benim” dedi.

Milliyet gazetesindeki işine son verilen Pelin Batu, T24'ün sorularını yanıtladı.

Gezi Parkı olaylarından bu yana gazeteye gitmediğini söyleyen Batu, “Tasarruf nedeniyle işten çıkarıldığım söylendi ama gazeteden kovulan tek kişi benim” dedi.

Karara şaşırmadığını da söyleyen Pelin Batu, “Kendimi bir kahraman ya da medya gazisi olarak görmüyorum. Ancak, insanın kendisini ifade etmesinin böylesine zorlaştığı bir dönemde, işime son verilmesi üzüntü verici” diye konuştu.

Milliyet'in Genel Yayın Yönetmenliğini yaptığı dönemde Derya Sazak ile Yurt gazetesinde çalışmayı düşünüp düşünmediğiyle ilgili olarak ise Batu, “Henüz kendisiyle bu konuyu konuşmadık. Ancak köy evime dönüp dinlenmek ve bir şeyler yazmak istiyorum” dedi.

ETİKETLER

pelin batumilliyetişten çıkarmafikret bilabertan ağaoğluhasan cemalcan dündarderya sazakerdoğan demirörenhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Jülide Kural ve Ömer Şahin, Selahattin Demirtaş'ın 'Devran'ını sahneye taşıyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

Gökçek, daire başkanlarının odalarını Hint Okyanusu Adaları'na özgü bitkilerle süslemek...

Sırrı Süreyya Önder: Cezaevinde gittiğim doktor, 'Ya sizi seviyoruz ama...

ABD Başkanı Trump'tan İran'a ılımlı mesaj: İran'ın doğal düşmanı IŞİD'i...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24