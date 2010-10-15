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Yaşam

Pelikan ağzına giren güvercini yuttu

İngiliz fotoğrafçı Paul Mansfield, bir pelikanla dalga geçen güvercinin acı sonunu fotoğrafladı.

15 Ekim 2010 03:00

T24- İngiliz fotoğrafçı Paul Mansfield, bir pelikanla dalga geçen güvercinin acı sonunu fotoğrafladı.


Londra'daki St. James Park'ta yaşanan olayda dinlenmekte olan pelikanın ağzına girip kesesine yerleşen güvercin pelikan rahatsız olup ağzını kapatmak üzereyken kaçtı.


Ancak bunu 15 dakikalık periyotlarla tekrarlamaya başlaya güvercinden aşırı rahatsız olan pelikan sonunda dayanamayarak kesesine giren ve yorulan güvercini yuttu.


Rus Büyükelçiliğinin hediyesi olan pelikanlar 17'nci yüzyıldan bu yana St. James Park'ta ikamet ediyor. Şu anda 5 adet pelikanın bulunduğu parkta çok sayıda da güvercin bulunuyor.


Kızgın pelikanlar tehlikeli olabiliyor

Benzer bir olay İsviçre'deki Basel Hayvanat Bahçesi'nde de yaşanmıştı. "Katil Jonny" isimli bir pelikan hayvanat bahçesindeki Pelikan Gölü'nde yaşayan çok sayıdaki ördek ve daha küçük kuşu avlayıp yiyerek etrafa kötü nam salmıştı. Öyle ki gölde artık çok seyreklikle pelikan dışında bir kuş görülebiliyor.

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