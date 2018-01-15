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Spor

Pelicans, Knicks'i Anthony Davis'le geçti

Antony Davis, Knicks karşısında 48 sayı ile mücadele etti

15 Ocak 2018 17:23

NBA'de New Orleans Pelicans, New York Knicks deplasmanından uzatma sonunda 123-118 galip ayrıldı.

Pelicans'ın All-Star forveti Anthony Davis 48 sayı, 17 ribaunt, 4 top çalma ve 3 blokluk performansıyla karşılaşmaya damga vurdu. Konuk ekipte 31 sayı 5 ribaunt 4 top çalmayla oynayan Jrue Holiday ve 15 sayı 16 ribaunt 5 asist 7 top çalma 3 blok üreten DeMarcus Cousins, galibiyette önemli rol oynadılar.

Üst üste üçüncü kez parkeden mağlup ayrılan Knicks cephesinde Kristaps Porzingis 25 sayı, 6 ribaunt, 5 top çalma, Tim Hardaway 25 sayı, 5 ribaunt ve Jarrett Jack 22 sayı, 8 asistle mücadele etti. (Eurosport)

 

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