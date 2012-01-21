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Spor

Pele'ye göre Messi kendini geliştirmeli PARİS (A.A)

21 Ocak 2012 13:07

-Pele'ye göre Messi kendini geliştirmeli PARİS (A.A) - 21.01.2012 - Futbolun efsane isimlerinden Pele, Barcelona'nın yıldız futbolcularından Lionel Messi'nin, ''tüm zamanların en iyi futbolcusu'' konumuna gelmek için kendisini uluslararası alanda geliştirmesi gerektiğini savundu. Pele, Fransa'da yayımlanan Le Monde gazetesine verdiği demeçte, 3 yıl üst üste yılın futbolcusu seçilen Messi'nin, Barcelona için mükemmel bir futbolcu olduğunu, ancak Arjantin Milli Takımı formasıyla aynı başarıyı sağlayamadığını belirtti. Messi'nin ancak kendisi gibi 1283 gol attığında ve kendisi gibi 3 dünya kupası kaldırdığında kendisiyle kıyaslanabileceğini ifade eden Pele, ''Rekorlar kırılmak içindir. Ancak, benim rekorumu kırmak zor'' diye konuştu. Pele, kendisine sürekli olarak yeni Pele'nin ne zaman doğacağının sorulduğunu, bunun ise hiçbir zaman olmayacağını kaydetti.

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