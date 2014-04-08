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Spor

Pele:Endişelendiğim işçilerin ölümü değil, havaalanlarının alt yapısı

Brezilyalı efsanevi futbolcu Pele, ülkesinde bu yaz düzenlenecek Dünya Kupası için yapılan tesislerde ölen inşaat işçileri ile ilgili kullandığı ifadeler yüzünden eleştiri aldı

08 Nisan 2014 19:07


Dünyanın efsanevi futbolcuları arasında gösterilen Pele'nin, ülkesi Brezilya'da bu yıl düzenlenecek olan Dünya Kupası için yapılan tesislerde ölen inşaat işçileri ile ilgili söylediği sözler büyük tepki topladı.

Pele, Sao Paulo Corinthias Arena Stadı'nın inşasından düşerek hayatını kaybeden 23 yaşındaki bir işçi için, "Ne yapalım olur böyle şeyler, bir kaza oldu, bunu hayatın bir cilvesi olarak kabul edelim" demesi Brezilya'da ağır eleştirilere yol açtı. Pele daha da ileri giderek, "Beni endişelendiren işçilerin ölümünden çok havaalanlarının alt yapısının zamanında yetiştirilemeyecek olması" sözlerini söyledi. Pele, Brezilya'daki Dünya Kupası karşıtı protestolara da değinerek, bunun futbola karşı değil, ülkedeki siyasetçilere yönelik olduğunu ileri sürdü.

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